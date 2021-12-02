Не вагатимемося: у Білому домі пригрозили Росії санкціями через Україну

Вашингтон готовий запровадити економічні санкції проти Росії, якщо та вторгнеться в Україну.

Таке попередження зробила офіційний представник Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

– Ми не вагатимемося, проте маємо намір робити це у тісній координації із союзниками та партнерами, – наголосила Псакі.

За її словами, адміністрація президента США Джо Байдена відразу після виборів показала, що може використати різні інструменти проти зловмисних дій РФ, і йдеться не лише про економічні засоби.

Псакі також додала, що представники адміністрації ведуть переговори щодо ситуації на українському кордоні з обома сторонами конфлікту.

Таким чином у Білому домі прокоментували слова держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо ескалації агресії проти України.

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За його словами, Сполучені Штати стурбовані незвичайною військовою активністю РФ біля державного кордону України, через що вони проводять консультації з європейськими партнерами.

Голова Держдепу сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Латвії, що США готові вжити заходів проти Росії.

Він також пообіцяв, що закликає міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова відвести війська від України.

Джерело: Білий дім