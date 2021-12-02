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Зірка Swarovski та мільйони кристалів: у США запалили головну ялинку

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Ялинка у США

У США запалили головну ялинку країни біля Рокфеллерівського центру, де традиційно відбувся святковий захід.

Щоб убезпечити громадян від можливості зараження коронавірусом, влада розширила пішохідний простір для тих, хто прийшов відпочити та подивитися на шоу.

Новорічна красуня країни в день Різдва горітиме протягом доби. А до того моменту вогні на дереві запалюють до півночі.

Цього року американській ялинці виповнилося 85 років. Вона прибула зі штату Меріленд.

Це дерево – європейська ялинка заввишки 24 м, завширшки – 13,7 м, а важить 12 тонн.

Ялинку прикрашають понад 50 тис. різнокольорових світлодіодних ліхтариків, які з’єднує приблизно 8 км дроту.

Що примітно, новорічну красуню прикрашає 408-кілограмова зірка Swarovski, яка має 70 шипів. Головна прикраса ялинки покрита 3 млн кристалів.

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Джерело: CNN

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