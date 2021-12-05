Дівчина засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Софія Сапега отримала остаточне звинувачення. Їй загрожує шість років ув’язнення.

Однак адвокат Сапеги не виключив, що дівчину можуть помилувати.

Справу росіянки Софії Сапеги незабаром буде передано до суду в Мінську.

Її звинуватили у розпалюванні ненависті.

Білоруський слідчий комітет висунув їй остаточне звинувачення. Основна стаття, за якою звинувачують Сапегу, – частина 3 статті 130 КК Білорусі (розпалювання ворожнечі). Шість років ув’язнення – це мінімальний термін за цією статтею з урахуванням укладеної Сапегою досудової угоди зі слідством.

За даними джерел, Сапега перебуває у важкому психологічному стані, вона пригнічена і розгублена, не спить ночами.

– Лише після вироку суду Сапегу екстрадують до Росії. Її також зможе помилувати президент Білорусі, сказав ВВС адвокат Антон Гашинський, який займатиметься цими процедурами у справі Сапеги.

Сапегу звинувачують в адмініструванны телеграм-каналу Чорна книга Білорусі (визнаний у Білорусі екстремістським) із особистими даними силовиків. 25 травня державні канали показали відео, де Сапега зізналася, що вона була редактором Чорної книги Білорусі.

За словами джерел, у п’ятницю Софію Сапегу викликали до СК на слідчі дії. До цього з 20 жовтня вона перебувала під домашнім арештом у білоруському місті Ліді, у квартирі батьків, де її прописано. При цьому батьки змушені були переселитися на дачу. Зв’язку з дочкою у них, за словами джерел, із середини жовтня не було.

Романа Протасевича та Софію Сапегу затримали 23 травня після екстреної посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Приводом до цього стало нібито замінування.

Спочатку Сапега проходила підозрюваної у масових “протестних” справах у частині 1 статті 342 КК Білорусі (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок) та частині 1 статті 293 КК Білорусі (організація масових заворушень). Тоді їй загрожувало до 15 років ув’язнення.

У вересні Сапезі продовжили арешт до 25 грудня, розповідала ВВС мати дівчини Ганна Дудич.

Де знаходиться Роман Протасевич, джерелам ВВС невідомо.

Джерело: ВВС