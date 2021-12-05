Виверження вулкана в Індонезії: 13 людей загинули, десятки постраждали

Унаслідок виверження вулкана Семеру на індонезійському острові Ява загинули щонайменше 13 людей. Ще десятки отримали опіки та поранення.

Виверження вулкана розпочалося у суботу, 4 грудня, приблизно о 14.30 за місцевим часом. Тоді Семеру раптово вивергнув хмару попелу та диму, змусивши місцевих мешканців у паніці тікати.

Сотні людей були змушені шукати притулку в мечетях та тимчасових укриттях.

Індонезійська влада встановила заборонену зону в радіусі п’яти кілометрів від кратера Семеру.

Відомо, що вулканічний попіл вкрив щонайменше 11 сіл у районі Лумаджанг, що знаходиться в провінції Східна Ява. За словами очевидців, вулканічний попіл подекуди заступив сонце.

Із цього району були евакуйовані понад 900 людей.

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BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Роботу рятувальників ускладнили їдкий дим, відключення електроенергії та сильні дощі під час виверження. За словами місцевих чиновників, уламки та лава, змішані з опадами, утворили густу багнюку, що заважало евакуації.

Станом на зараз відомо про 13 загиблих. Щонайменше 57 людей отримали поранення, зокрема сильні опіки.

Info saat ini bahwa jembatan Gladak perak putus. Tolong menginfokan kepada masyarakat yang akan melewati lokasi ini untuk berhati-hati pic.twitter.com/Cgap7SZwBz — PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021

Авіакомпанії, чиї рейси пролягають над островом Ява, отримали попередження, що хмара попелу піднялася на висоту близько 15 кілометрів (що перевищує крейсерську висоту для більшості літаків). Виверження Семеру змусило авіакомпанії змінити маршрути.

Як відомо, вулканічний попіл, що твердне на холодних частинах двигунів літаків, може призвести до їх зупинки або поломки під час польоту.

Попіл також обмежує видимість у кабіні пілотів та впливає на якість повітря в салоні лайнера, через що можуть знадобитися кисневі маски.

За даними Консультативного центру вулканічного попелу (VAAC) в Дарвіні (Австралія), попіл дрейфує на південний захід від вершини Семеру, над Індійським океаном. Спеціалісти центру консультують авіакомпанії щодо небезпечного для польотів вулканічного попелу.

Варто зазначити, що Індонезія знаходиться в сейсмічно активній зоні, яку називають Тихоокеанським вогняним колом. Там періодично спостерігаються виверження вулканів та землетруси.

Вулкан Семеру, висота якого становить 3676 метрів, є одним із близько 130 активних вулканів Індонезії.