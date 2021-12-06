У США сенатори закликають президента країни Джо Байдена бути “чітким та сильним” у розмові з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Член Комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив, що Україна “може стати новим Афганістаном” для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях.

— Я сподіваюся, що ця віртуальна зустріч Байдена та Путіна може принести свої плоди. Але дозвольте мені сказати наступне: якщо Росія вирішить рухатися далі, це було б для Москви помилкою історичних розмірів. Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона вирішить рухатися далі, і від нас у Конгресі залежить, що ми будемо дипломатичними, політичними та військовими партнерами з Україною, – сказав він.М

Мерфі додав, що у сенаті зараз є поправка, яка різко збільшить кількість летальної допомоги Україні і він її підтримує. Він зауважив, що республіканці зараз блокують її розгляд.

— Ми повинні змусити наших колег-республіканців зрозуміти, що це загроза, — підсумував Мерфі.

Сенаторка-республіканка Джонні Ернст закликала президента Байдена бути “дуже чітким та сильним” у спілкуванні з Путіним.

— Він має сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проект Північний потік-2 і що нам потрібно, щоб він знав та розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу, – сказала вона.

Ернст, яка входить до Комітету збройних сил Сенату, наголосила на необхідності того, щоб Байден дав відсіч, як вона сказала “дуже агресивним діям Росії”.

Нещодавно стало відомо, що президент США Джо Байден поговорить телефоном із російським президентом Володимиром Путіним 7 грудня.

Причиною дзвінка стало нарощування російських військ на українському кордоні, що розглядається як ознака потенційного вторгнення.