Блінкен та Лавров запекло посперечалися щодо України – Bloomberg

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня під час вечері з десятками своїх колег посперечалася щодо України.

Лавров взяв слово на вечері Організації з безпеки і співробітництва в Європі 1 грудня в Стокгольмі, назвавши події в Україні 2014 року “переворотом”. Він також стверджував, що НАТО та Європейський Союз придушують інакомислення та погрожують Росії.

Блінкен у відповідь розповів про події 2014 року, зокрема про те, що сили, лояльні тодішньому президенту Віктору Януковичу, обстріляли мирних демонстрантів у Києві, убивши понад 100 людей, перш ніж він втік до Росії. Блінкен також нагадав своєму російському колезі, що НАТО є оборонним альянсом.

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Тим часом президент США Джо Байден попередив, що він не прийме жодних “червоних ліній”, встановлених Москвою, через побоювання, що Росія планує вторгнення в Україну.

Байден заявив, що зробить “дуже складним” вторгнення Росії на територію України.

Співробітники спецслужб побоюються, що вторгнення може розпочатися вже на початку 2022 року. Україна зі свого боку заявляє, що Росія збільшила чисельність збройних сил на кордоні та зосередила там близько 94 000 військовослужбовців.