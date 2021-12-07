В рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу вперше за 11 років лідирує не Меркель

Щорічний 18-й рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу 2021 року, опублікований американським Forbes, очолила колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса і одна з найбагатших жінок світу. На перше місце Forbes USA поставив її за благодійну діяльність.

Маккензі Скотт замінила на першому місці колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка очолювала список з 2011 року.

Загалом Скотт віддала на благодійність $8,6 млрд, $2,7 млрд з них – лише цього року.

– Жодна людина не має більшого впливу на світ. І спосіб, у який вона використовує свій капітал, здійснює революцію у галузі благодійності, – пояснила перемуогу екс-дружини засновника Amazon редактор Forbes Women Меггі МакГрат.

За словами виконавчої директорки Forbes та віце-президентки Мойри Форбс, список 2021 року представляє спільноту інноваторів і натхненників, які лідирують на світовій арені, щоб переоцінити традиційні структури влади та створити довготривалий вплив у кожній галузі та сфері впливу.

Друге місце у рейтингу після Скотт посіла віце-президент США Камала Харріс, третє – голова Європейського центрального банку Крістін Лагард. До рейтингу також увійшли телеведуча Опра Вінфрі (23-е місце), співачки Ріанна (68-е) та Тейлор Свіфт (78-е), актриса та засновник продюсерської фірми Hello Sunshine Різ Уізерспун (74-е), співзасновник сервісу генетичного тестування 23 та екс-дружина співзасновника Google Сергія Бріна Анна Войжитськи (90-ті).

Королева Британії Єлизавета II втратила 24 позиції і опустилася на 70-е місце через скорочення кількості публічних виступів та репутаційних втрат на тлі скандалів у королівській родині, включаючи звинувачення у расизмі з боку Меган Маркл, пише американський Forbes.

Замикає рейтинг колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген, яка виступила в сенаті США, звинувативши соцмережу в тому, що вона свідомо маніпулює користувачами, розповсюджує дезінформацію, сіє ворожнечу та підриває демократичні цінності США.

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Тим часом, романтичне реаліті Холостяк 11 із Михайлом Заливаком потрапило у рейтинг найпопулярніших запитів Google за 2021 рік.