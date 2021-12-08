Білорусь заборонила ввезення товарів з країн, які підтримали санкції проти неї

Білорусь у відповідь на санкції проти неї за створення міграційної кризи з 1 січня запроваджує заборону на ввезення товарів з низки країн.

Державне білоруське інформагентство Белта зазначило, що санкції запроваджують щодо країн, “що здійснюють недружні дії щодо Білорусі”.

Агентство з посиланням на пояснення уряду зазначило, що відповідну постанову ухвалила Рада міністрів 6 грудня 2021 року.

У переліку заборонених товарів: свині, м’ясо великої рогатої худоби, свинина, низка субпродуктів, м’ясо солоне, в розсолі, сушене або копчене, харчове борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів, молоко та молочна продукція (з деякими винятками), овочі, крім призначених для посіву, фрукти та горіхи, жир свинячий та жир свійської птиці, жир великої рогатої худоби, овець чи кіз, лярд-стеарин та інші тваринні олії, ковбаси та аналогічні продукти, кондитерські вироби, сіль тощо.

Заборона на ввезення поширюється на товари із Європейського Союзу, США, Канади, Норвегії, Албанії, Великої Британії, Північної Македонії, Ісландії, Чорногорії та Швейцарії.

Водночас наголошується, що заборона не стосується товарів, що ввозяться білорусами для особистого споживання, а також призначених для дитячого харчування та інших позицій критичного імпорту.

За даними білоруського уряду, за десять місяців 2021 року Білорусь імпортувала з цих країн продовольчі товари та продукти харчування загалом на понад $530 млн.

2 грудня опублікували список санкцій, які запровадили США, ЄС, Британія та Канада проти Білорусі. Під обмеженнями з боку ЄС опинилися 17 білоруських чиновників, серед яких співробітники прикордонної служби та судді, а також різні авіакомпанії, організації та підприємства.

Американські санкції повторюють європейські, а ось Британія заборонила в’їзд п’ятьом людям, яких назвали “пропагандистами, які відіграли ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі”, і також заморозила їхні активи.

Джерело: Белта