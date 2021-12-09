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У вежі перебував офіцер КДБ: диспетчер розповів про деталі операції літака з Протасевичем

Марія Степанюк редактор стрічки
Літак Ryanair

Колишній авіадиспетчер мінського аеропорту розповів польським слідчим, що йому відомо про диверсію літака, на борту якого був колишній головний редактор Nexta Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.

Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на джерела у європейських структурах влади та представника служби безпеки Польщі Станіслава Заріна.

За словами представників європейських спецслужб, у Польщі диспетчер дав свідчення, розкривши деталі події. Він заявив, що повідомлення про замінування рейсу Ryanair було фальшивим, а екстрена посадка судна – операцією із затримання Протасевича, організованою розвідкою Білорусі.

Колишній диспетчер назвав інцидент “викраденням літака”. Він також зазначив польським слідчим, що під час операції у диспетчерській вежі перебував офіцер білоруської розвідки та безпеки КДБ, який “у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу”.

Заріна розповів, що білоруський офіцер протягом усього інциденту “підтримував постійний телефонний зв’язок з кимось, кому він повідомляв про те, що зараз відбувається з літаком”.

Розповідь перебіжчика про те, що сталося, не змінює принципово те, що й було під підозрою весь час, але, надані свідчення особою, яка була безпосередньо задіяна, може допомогти польським прокурорам побудувати надійну юридичну справу проти білоруських чиновників, зазначають у The New York Times.

За словами представників європейських спецслужб, йдеться про диспетчера Олега Галегова, який залишив Білорусь у липні. Telegram-канал видання Наша ніва передавав, що саме він 23 травня вів переговори з пілотами Ryanair.

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23 травня літак Ryanair виконував рейс із Афін до Вільнюса. але змушений був зробити зупинку в аеропорту Мінська через повідомлення про замінування.

В аеропорту Протасевича та Сапегу відразу заарештували, а 3 червня Протасевич дав нібито добровільне інтерв’ю білоруському телеканалу, де заявив, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та визнає свою провину.

Джерело: NYT

Фото: Unsplash

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