Кількість журналістів, які опинилися за ґратами, досягла рекордного рівня у 2021 році – 293 людини.

Незалежна американська організація Комітет захисту журналістів (CPJ) зазначає, що у світі продовжуються цілеспрямовані вбивства представників ЗМІ.

Згідно зі звітом CPJ, у Китаї найбільше ув’язнених журналістів – 50 осіб. У Комітеті зазначають, що це може бути пов’язано із підготовкою до проведення зимових Олімпійських ігор у лютому 2022 року.

У М’янмі за ґратами перебувають 26 журналістів, їхня кількість різко зросла після військового перевороту 1 лютого. Далі йдуть Єгипет (25), В’єтнам (23) та Білорусь (19).

Вперше до цього списку потрапили гонконзькі журналісти, наприклад, засновник незалежної газети Apple Daily Джиммі Лай, якого нагородили премією CPJ 2021 Gwen Ifill Press Freedom Award.

В Ефіопії ескалація громадянської війни стала причиною нових репресій для ЗМІ.

– Шостий рік поспіль CPJ фіксує рекордну кількість ув’язнених журналістів у всьому світі. Цифра показує дві нерозв’язні проблеми: уряди хочуть контролювати інформацію та керувати нею, і вони все більш нахабно поводяться. Ув’язнення журналістів за висвітлення подій – характерна риса авторитарного режиму, – сказав виконавчий директор CPJ Джоел Саймон.

Замикають першу десятку Туреччина, Еритрея, Саудівська Аравія, Росія та Іран, лідери яких регулярно використовують законодавство про технології та безпеку, щоб придушити інакодумство, і продовжують нехтувати міжнародним правом.

Цього року CPJ також виявив як мінімум 17 журналістів, яких ув’язнили за звинуваченнями у кіберзлочинах.

Щодо Європи, то найбільша кількість журналістів, які сидять у в’язницях, фіксується в Білорусі – 19 осіб.

Щодо інших країн, то на Кубі у в’язниці перебувають три журналісти, у Нікарагуа – два та у Бразилії – один. При цьому загроза свободі преси посилилася у всьому регіоні.

У США протягом року не посадили жодного журналіста. Проте зафіксували 56 арештів та затримань журналістів протягом 2021 року, причому переважна більшість із них сталася під час протестів.

З усієї кількості журналістів, які загинули у 2021 році, майже 80% було вбито навмисно.

Джерело: Комітет захисту журналістів (CPJ)