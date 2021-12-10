Позаблоковий статус України лише розпалить апетити Путіна – Кулеба

Позаблоковий статус України не лише не стримає апетити президента Російської Федерації Володимира Путіна, а й може спровокувати нову агресію з боку Кремля.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба в одному з інтерв’ю.

За його словами, найкращою відповіддю на російські ультиматуми про вступ України до Північноатлантичного Альянсу – буде їхнє ігнорування.

– Історія доводить, що запевнення у позаблоковості України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовують апетити Путіна: навпаки, вони ще більше розпалюють. Найкращий спосіб відповіді на подібні ультиматуми – взагалі їх ігнорувати, – заявив Кулеба.

Очільник українського МЗС зазначив, що ще у 2010 році Україна закріплювала за собою статус позаблоковості, проте у 2013 році, під час Революції гідності, у країні порушили питання економічної та політичної інтеграції з Європейським Союзом.

– Якщо позаблоковість не зупинила Путіна від нападу на Україну у 2014 році, то складно уявити, як вона могла б зупинити його зараз, – резюмував голова зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що ефективна стратегія стримування РФ передбачає три елементи.

Єдиним способом стримати агресивну поведінку Кремля є комплексні заходи, які Україна зараз реалізує зі своїми партнерами.

Глава МЗС зазначив, що перший елемент стратегії передбачає низку чітких політичних сигналів Москві, щоб дати їй зрозуміти, що Україна є невід’ємною частиною Заходу і майбутнім членом ЄС і НАТО.