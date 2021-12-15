Італія закрила свої кордони для вакцинованих українських туристів через пандемію коронавірусу. Обмеження триватимуть до 31 січня 2022 року.

Про це йдеться на сайті Департаменту консульської служби, який є структурним підрозділом Міністерства закордонних справ України.

З 16 грудня Україна потрапить до оновленого переліку країн списку Е, для громадян якої передбачена заборона на необов’язкові поїздки, зокрема, для туризму.

Обмеження не стосуватимуться українців, які мають посвідку на проживання в Італії, або громадян, які здійснюють поїздку до країни через роботу, навчання, лікування або абсолютну необхідність.

Українці, які можуть в’їхати в Італію, мають заповнити до прибуття онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form та пред’явити довідку про негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на коронавірус, зроблену щонайбільше за 24 години до поїздки.

Також громадяни України мають активувати процедури нагляду за здоров’ям у медичних установах, згідно з територією проживання, пройти самоізоляцію терміном 10 днів, а після її завершення зробити повторний Covid-тест.

Залишаються чинними правила, згідно з якими необхідно підтвердити мету подорожі, місце проживання, термін перебування в Італії та іншу інформацію. Дані перевірятимуть офіцери прикордонної поліції під час в’їзду на територію країни.

Деяким українцям в окремих випадках – за наявності аргументованих підстав або тим, хто має підтверджені та стабільні особисті стосунки з італійцями – можуть дозволити перетнути кордони країни.

В Італію не дозволять подорожувати громадянам, які за останні 14 днів проживали або проїжджали транзитом у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватіні.