У вівторок Конгрес підтримав підвищення межі державного боргу на $2,5 трлн та продовження його до 2023 року.
Свої голоси віддали 50 сенаторів, проти – 49. У Палаті представників віддали 221 голос, а проти – 209. Тепер законопроект має підписати президент Джо Байден.
Член Республіканської партії Адам Кінзінгер був єдиним, хто голосував разом із демократами.
Міністерка фінансів Джанет Йеллен раніше попередила, що питання про борг треба вирішити до 15 грудня, інакше на країну чекає дефолт. А перший в історії дефолт спричинить економічну катастрофу.
Сенатор від Нью-Йорка Чак Шумер, лідер більшості, заявив, що цифри $2,5 трлн буде достатньо, щоб усунути загрозу дефолту після проміжних виборів наступного року.
Як повідомляє газета The New York Times, ліміт держборгу наразі встановлено на рівні $28,9 трлн. Тепер завдяки голосуванню ця цифра збільшилася до $31,4 трлн.
Раніше повідомлялося, що американські компанії у 2022 році мають підвищити зарплати на тлі нестачі кваліфікованих кадрів та рекордної за 30 років інфляції. Підприємства планують підвищити оплату праці для своїх працівників на 3,9%.
Джерело: The New York Times