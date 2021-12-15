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Конгрес США підняв ліміт держборгу на $2,5 трлн, щоб уникнути дефолту

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Конгрес США

У вівторок Конгрес підтримав підвищення межі державного боргу на $2,5 трлн та продовження його до 2023 року.

Свої голоси віддали 50 сенаторів, проти – 49. У Палаті представників віддали 221 голос, а проти – 209. Тепер законопроект має підписати президент Джо Байден.

Член Республіканської партії Адам Кінзінгер був єдиним, хто голосував разом із демократами.

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Міністерка фінансів Джанет Йеллен раніше попередила, що питання про борг треба вирішити до 15 грудня, інакше на країну чекає дефолт. А перший в історії дефолт спричинить економічну катастрофу.

Сенатор від Нью-Йорка Чак Шумер, лідер більшості, заявив, що цифри $2,5 трлн буде достатньо, щоб усунути загрозу дефолту після проміжних виборів наступного року.

Як повідомляє газета The New York Times, ліміт держборгу наразі встановлено на рівні $28,9 трлн. Тепер завдяки голосуванню ця цифра збільшилася до $31,4 трлн.

Раніше повідомлялося, що американські компанії у 2022 році мають підвищити зарплати на тлі нестачі кваліфікованих кадрів та рекордної за 30 років інфляції. Підприємства планують підвищити оплату праці для своїх працівників на 3,9%.

Джерело: The New York Times

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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