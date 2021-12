Пожежа у Світовому торговому центрі у Козуей-Бей спалахнула о 12:37 за місцевим часом. У будівлі залишилися покупці та відвідувачі ресторанів.

Як пише гонконзька газета South China Morning Post, у пастці на даху 38-поверхового хмарочоса перебуває понад 300 людей.

Поліція повідомила, що до лікарні у непритомному стані госпіталізували 60-річну жінку, вона отруїлася продуктами горіння. Ще троє людей повідомили про погане самопочуття.

Пожежники за допомогою розсувних драбин допомагають людям спуститися з відкритої частини будівлі на п’ятому поверсі.

Trapped people being rescued at Hong Kong’s World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz

At least two people injured, more than 100 people awaiting rescue following three-alarm fire at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay pic.twitter.com/5d3yqOvq4O

