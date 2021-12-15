Пожежа у Світовому торговому центрі у Козуей-Бей спалахнула о 12:37 за місцевим часом. У будівлі залишилися покупці та відвідувачі ресторанів.

Як пише гонконзька газета South China Morning Post, у пастці на даху 38-поверхового хмарочоса перебуває понад 300 людей.

Поліція повідомила, що до лікарні у непритомному стані госпіталізували 60-річну жінку, вона отруїлася продуктами горіння. Ще троє людей повідомили про погане самопочуття.

Smoke inside Hong Kong’s World Trade Centre Credit: Gigi pic.twitter.com/HeixnxmtRk — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Пожежники за допомогою розсувних драбин допомагають людям спуститися з відкритої частини будівлі на п’ятому поверсі.

Trapped people being rescued at Hong Kong’s World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

At least two people injured, more than 100 people awaiting rescue following three-alarm fire at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay pic.twitter.com/5d3yqOvq4O — Factal News (@factal) December 15, 2021

Пожежі надали третю категорію небезпеки. Загалом пожежі в Гонконгу оцінюють за п’ятибальною шкалою, остання – найсерйозніша.

Попереднє розслідування поліції засвідчило, що вогонь спалахнув на будівельному риштуванні, яке покриває частину будівлі, і дим поширився на сам торговий центр.

Пожежі у світі

У червні у Польщі сталася масштабна пожежа у селі Нова-Біла. Вогонь пошкодив десятки будинків, постраждало щонайменше дев’ять осіб. Ще 112 людей залишилися без житла.

6 травня у Вінниці сталася пожежа в триповерховому офісному центрі. Тоді загинула 21-річна приватна підприємиця Анастасія Ріщук.

Джерело: газета South China Morning Post

Фото: Wikimedia