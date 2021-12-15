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Пожежа у Світовому торговому центрі Гонконгу: понад 300 людей заблоковано

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Пожежа у Світовому торговому центрі Гонконгу: понад 300 людей заблоковано

Пожежа у Світовому торговому центрі у Козуей-Бей спалахнула о 12:37 за місцевим часом. У будівлі залишилися покупці та відвідувачі ресторанів.

Як пише гонконзька газета South China Morning Post, у пастці на даху 38-поверхового хмарочоса перебуває понад 300 людей.

Поліція повідомила, що до лікарні у непритомному стані госпіталізували 60-річну жінку, вона отруїлася продуктами горіння. Ще троє людей повідомили про погане самопочуття.

Пожежники за допомогою розсувних драбин допомагають людям спуститися з відкритої частини будівлі на п’ятому поверсі.

Пожежі надали третю категорію небезпеки. Загалом пожежі в Гонконгу оцінюють за п’ятибальною шкалою, остання – найсерйозніша.

Попереднє розслідування поліції засвідчило, що вогонь спалахнув на будівельному риштуванні, яке покриває частину будівлі, і дим поширився на сам торговий центр.

Пожежі у світі

У червні у Польщі сталася масштабна пожежа у селі Нова-Біла. Вогонь пошкодив десятки будинків, постраждало щонайменше дев’ять осіб. Ще 112 людей залишилися без житла.

6 травня у Вінниці сталася пожежа в триповерховому офісному центрі. Тоді загинула 21-річна приватна підприємиця Анастасія Ріщук.

Джерело: газета South China Morning Post

Фото: Wikimedia

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