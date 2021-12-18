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Путін досі не ухвалив рішення про вторгнення в Україну – Білий дім

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Путін досі не ухвалив рішення про вторгнення в Україну – Білий дім

За оцінками спецслужб США, російський президент Володимир Путін ще не ухвалив рішення про вторгнення в Україну, але серйозно розглядає можливість цього. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

– Поточна оцінка ситуації уряду США така, що Путін ще не ухвалив рішення, – сказав Салліван.

Минулого тижня президенти Байден та Путін провели двогодинні переговори, під час яких американський президент повідомив, що вторгнення Росії в Україну матиме серйозні економічні наслідки для РФ.

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Проте попередження США, схоже, не вплинули на нарощування російської військової сили на кордоні з Україною.

У п’ятницю Росія опублікувала проекти документів, у яких вимагають, щоб НАТО відмовило Україні в членстві в Альянсі та скоротило проведення військових операцій у Центральній та Східній Європі.

Салліван сказав, що США готові співпрацювати з Росією щодо її побоювань щодо НАТО. Але при цьому всі дії тісно координуватимуться з членами Альянсу.

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Джерело: The Hill

Фото: Depositphotos

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