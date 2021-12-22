Міністр поліції уряду Мадагаскару Серж Гелле заявив, що 12 годин проплавав після того, як його гелікоптер зазнав аварії у морі під час рятувальної місії.

— Ще не час помирати, — сказав виснажений Гелле, перебуваючи на ношах.

Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l’hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l’hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

На відео, що опубліковане у соціальних мережах, 57-річний Гелле виглядає виснаженим. Він лежить на ношах у камуфляжній формі. Гелле сказав, що його гелікоптер впав після пориву вітру, і він плив від “7:30 минулої ночі до 7:30 сьогодні вранці” до Махамбо. Він сказав, що у нього немає травм, але додав, що йому холодно.

— Я просто хотів би, щоб ви показали це відео для моєї родини, моїх колег, щоб побачили члени уряду. Я живий і здоровий, — сказав Гелле.

Інший співробітник служби безпеки, який разом із Гелле перебував на борту гелікоптера, також вижив у катастрофі.

У понеділок ввечері команда вилетіла для огляду місця, де затонуло судно, на північному сході країни. Наразі кількість загиблих внаслідок аварії зросла до 64, ще щонайменше 20 осіб зникли безвісти. Врятовано щонайменше 45 осіб.

У Twitter президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна висловив співчуття сім’ям тих, хто загинув, а також відзначив Гелле та іншого офіцера, які вижили в аварії гелікоптера.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le naufrage d’un navire au large d’Antsiraka et son terrible bilan. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches endeuillés. Je prie solennellement pour le repos de leurs âmes. pic.twitter.com/nZzJsaYMtL — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) December 21, 2021

За його словами, пілот гелікоптера та ще один військовий на борту досі вважаються зниклими безвісти.

Начальник поліції Зафісамбатра Равоаві повідомив інформаційному агентству AFP, що Гелле використовував одне з сидінь гелікоптера як пристрій для плавання.

— Він завжди мав чудову витривалість у спорті, і він підтримував цей ритм як міністр, як і 30-річний… у нього сталеві нерви, – сказав Равоаві.

Серж Гелле пропрацював у поліції три десятиліття до свого призначення міністром у серпні.

Фото: Twitter/Andry Rajoelina