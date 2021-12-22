Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Не час помирати: міністр поліції Мадагаскару проплив 12 годин після аварії гелікоптера

Марія Степанюк редактор стрічки
Серж Гелле

Міністр поліції уряду Мадагаскару Серж Гелле заявив, що 12 годин проплавав після того, як його гелікоптер зазнав аварії у морі під час рятувальної місії.

— Ще не час помирати, — сказав виснажений Гелле, перебуваючи на ношах.

На відео, що опубліковане у соціальних мережах, 57-річний Гелле виглядає виснаженим. Він лежить на ношах у камуфляжній формі. Гелле сказав, що його гелікоптер впав після пориву вітру, і він плив від “7:30 минулої ночі до 7:30 сьогодні вранці” до Махамбо. Він сказав, що у нього немає травм, але додав, що йому холодно.

— Я просто хотів би, щоб ви показали це відео для моєї родини, моїх колег, щоб побачили члени уряду. Я живий і здоровий, — сказав Гелле.

Інший співробітник служби безпеки, який разом із Гелле перебував на борту гелікоптера, також вижив у катастрофі.

У понеділок ввечері команда вилетіла для огляду місця, де затонуло судно, на північному сході країни. Наразі кількість загиблих внаслідок аварії зросла до 64, ще щонайменше 20 осіб зникли безвісти. Врятовано щонайменше 45 осіб.

У Twitter президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна висловив співчуття сім’ям тих, хто загинув, а також відзначив Гелле та іншого офіцера, які вижили в аварії гелікоптера.

За його словами, пілот гелікоптера та ще один військовий на борту досі вважаються зниклими безвісти.

Начальник поліції Зафісамбатра Равоаві повідомив інформаційному агентству AFP, що Гелле використовував одне з сидінь гелікоптера як пристрій для плавання.

— Він завжди мав чудову витривалість у спорті, і він підтримував цей ритм як міністр, як і 30-річний… у нього сталеві нерви, – сказав Равоаві.

Серж Гелле пропрацював у поліції три десятиліття до свого призначення міністром у серпні.

Фото: Twitter/Andry Rajoelina

Джерело: ВВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка