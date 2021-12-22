На тлі концентрації російських військ біля українських кордонів та загрози вторгнення в Україну сили швидкого реагування НАТО приведені в підвищену боєготовність.

Про це інформує німецька газета Die Welt із посиланням на високопоставленого дипломата НАТО.

Як зазначає видання, НАТО вперше відреагувало на розміщення військ РФ поблизу України конкретними військовими заходами. Так, на випадок кризи Альянс підвищив оперативну готовність своїх 40-тисячних сил швидкого реагування (Nato Response Force, NRF).

За даними Die Welt, Об’єднану оперативну групу підвищеної готовності Альянсу (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force) тепер зможуть задіяти в кризових зонах протягом п’яти днів (а не семи, як було до цього).

Багатонаціональна VJTF налічує приблизно 6400 військових. Зараз її очолює Туреччина, а в 2023 році керівництво перейде до Німеччини.

У режим підвищеної боєготовності переведені й інші підрозділи сил швидкого реагування НАТО (такі як спецназ та військова логістика). А тому в разі виникнення кризової ситуації вони також будуть готові до більш швидкого переміщення.

Як зазначає видання, таке рішення було ухвалене минулого тижня Північноатлантичною радою, в якій представлені всі країни-члени Альянсу.

Тим самим НАТО не лише реагує на ситуацію біля кордонів України, а й хоче забезпечити захист своїх східноєвропейських членів.

– Окрім українського конфлікту, метою є посилення захисту східноєвропейських держав-членів (Польща, Румунія, країни Балтії). Там дедалі більше відчувається загроза через останні події на російсько-українському кордоні, – наголошується в публікації.

Представник НАТО в коментарі Die Welt зазначив, що помітне нарощування військ РФ на українському кордоні підриває безпеку в Європі.

– Союзники по НАТО чітко дали зрозуміти, що Росія повинна бути прозорою, знизити ескалацію та зменшити напругу. Ми також дали зрозуміти, що будь-яка подальша агресія матиме ціну та наслідки. Політика НАТО стосовно РФ залишається послідовною: оборона і діалог… Заходи НАТО є оборонними, доречними та відповідають нашим міжнародним зобов’язанням, – заявив представник НАТО, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

Він додав, що Альянс завжди захищатиме своїх союзників від будь-яких загроз.

Як уточнює видання, після незаконного захоплення Криму Росією в 2014 році НАТО здійснило масштабне посилення колективної оборони, включно зі створенням багатонаціональних бойових підрозділів у східноєвропейських країнах-членах Альянсу.

Довідка. Сили швидкого реагування НАТО – це мобільні з’єднання і підрозділи різних видів військ (сухопутних, повітряних, військово-морських сил, сил спецпризначення), створені в 2002 році. Вони перебувають на високому рівні бойової готовності, щоб швидко реагувати на кризові ситуації.

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Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив за те, щоб Рада між Росією та Альянсом (Рада НАТО-РФ) пройшла на початку 2022 року. Столтенберг також наголосив, що НАТО не піде на компроміс щодо захисту всіх союзників, а також щодо права України обирати власний шлях.

США та НАТО планують обговорити зміну розташування військових у Європі на фоні нових викликів.

Джерело: Die Welt

Фото: НАТО