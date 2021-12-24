31 грудня в Південній Кореї амністують колишнього президента Пак Кин Хє, яка відбуває 22-річний термін ув’язнення через звинувачення в корупції.

Таке рішення 24 грудня оголосив уряд Південної Кореї.

За словами міністра юстиції Пак Бом Кє, помилування колишнього президента стане “способом об’єднати південнокорейців”. Екс-президент досі популярна серед прихильників головної опозиційної та консервативної партії Сила людей.

– Ми повинні перейти до нової ери та залишити біль минулого позаду, – процитувала речниця слова президента Мун Чже Ін.

За її словами, очільник країни ухвалив рішення про помилування 69-річного екс-президента через погіршення стану її здоров’я та нещодавню госпіталізацію.

Пак Кин Хє перебуває у в’язниці з березня 2017 року після звинувачень у зловживанні владою, розтраті та отриманні хабарів від таких великих конгломератів, як Samsung і Lotte Group.

Разом із Пак Кин Хє, за словами міністра юстиції, помилують також 3 094 ув’язнених.

Однак до списку на амністію не потрапив колишній президент Лі Мен Бак, який також відбуває тюремний термін за хабарництво та розтрату.

Джерело: Kyodo News