Азовське море може стати плацдармом прямого конфлікту РФ та України – WP

Азовське море може стати районом прямого збройного конфлікту між Росією та Україною. Москва може використовувати його для здійснення тиску на українські південні міста.

Про це пише американське видання The Washington Post. Згідно з публікацією, море зараз переповнене кораблями РФ (їх у кілька разів більше, ніж українських).

– Азовське море… є єдиним місцем, де сили двох країн щодня наражаються на ризик прямого конфлікту… А оскільки немає морського кордону, флот РФ може підійти до українського берега так близько, як забажає, що, можливо, робить південно-східні приморські міста України найбільш вразливими в країні, – сказано в публікації.

Журналісти The Washington Post нагадують про попередження американської розвідки, що Кремль може планувати військову атаку на Україну вже на початку 2022 року. Видання зазначає, що вся увага міжнародної спільноти зараз зосереджена на військах РФ біля сухопутних кордонів України.

– Проте якщо вторгнення відбудеться з моря, то українські війська виявляться значною мірою безсилими. Вони не можуть юридично вжити будь-яких дій доти, доки перший російський солдат не вийде на сушу, – наголошується в статті.

Як відомо, в 2003 році між Україною та Росією був підписаний договір про спільне використання Азовського моря, що значною мірою обумовлює нинішню ситуацію.

Видання звертає увагу на той факт, що українські судна останнім часом значно обмеженні в пересуванні Азовським морем. Так на початку грудня стало відомо, що Росія перекрила близько 70% його акваторії.

Журналісти видання також припускають, що берегова лінія Азовського моря має для Москви більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні регіони України, які значно постраждали під час тривалої війни. Йдеться, зокрема, про сухопутний коридор в тимчасово окупований Крим. Крім того, біля моря розташовані портові міста Бердянськ та Маріуполь.

Як зазначив у коментарі The Washington Post міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія дійсно використовує Азовське море як театр військових дій.

– З точки зору безпеки, в Азовському морі домінує Росія. А в разі війни воно буде активно використовуватися РФ для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі. За нинішніх обставин Росія диктує ситуацію на Азові і в основному використовує його як театр військових дій, – наголосив Кулеба.

А секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов у коментарі виданню повідомив, що регіон Азовського моря є “дуже важким місцем” для України. Водночас він попередив, що будь-якій спробі вторгнення в нашу державу через море протидіятиме український арсенал протикорабельних ракет Нептун.

Днями командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа повідомив, що після анексії Криму Росія модернізувала та збільшила чисельність свого Чорноморського флоту майже втричі.