Відсьогодні у Білорусі стартує кампанія з вакцинації дітей проти Covid-19. Про це повідомляється на порталі МОЗ Білорусі.

У відомстві зазначають, що щепити проти Covid-19 можна дітей віком від 12 до 17 років. Для цього батькам необхідно підписати згоду.

– Вакцинацію можна буде пройти не раніше ніж через шість місяців після перенесеної дитиною інфекції Covid-19, – йдеться у повідомленні МОЗ Білорусі.

На цей момент у країні для вакцинації пропонується інактивована вакцина Vero Cell. Країна-виробник – Китай.

Рішення про початок вакцинації дітей ухвалили ще 21 грудня, старт кампанії призначили на 27 грудня 2021 року.

Раніше головний державний лікар України Ігор Кузін повідомив, що питання про початок кампанії щеплення від коронавірусної інфекції дітей віком від 5 до 11 років буде розглянуто Міністерством охорони здоров’я протягом січня 2022 року. Таким чином сам процес вакцинації цієї вікової групи може розпочатися в перші кілька місяців нового року.

Джерело: МОЗ Білорусі