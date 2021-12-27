Виступав проти обмежень: відомий кікбоксер помер від коронавірусу

У Бельгії на 42-му році життя помер триразовий чемпіон світу з кікбоксингу Фредерік Сіністра.

Спортсмен помер у місті Льєж через ускладнення, що було викликано коронавірусом.

Сіністра провів у лікарні майже місяць після того, як його госпіталізували через Covid-19. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Нещодавно лікарі дозволили спортсмену продовжити лікування в домашніх умовах, але він так і не зміг подолати захворювання. За попередніми даними, у нього зупинилося серце.

Варто зазначити, що Сіністра виступав проти вакцинації та всіляко заперечував серйозність пандемії коронавірусу, через яку постраждав увесь світ.

Незадовго до госпіталізації спортсмен стверджував, що легко впорається з коронавірусом. Він виступав категорично проти запровадження карантинних обмежень.

Його смерть настала на тлі нової хвилі захворюваності на коронавірус у Європі. За словами медиків, багато пацієнтів, які потрапляють до лікарень, не були вакциновані. Медпрацівники не справляються із напливом інфікованих.

Фото: Instagram Фредеріка Сіністри