Комітет Палати представників США, що розслідує обставини штурму Капітолія 6 січня 2021 року, розпочне розслідування телефонного дзвінка 44-го президента США Дональда Трампа за кілька годин до заворушень.

Про це заявив конгресмен та голова спеціального комітету Палати представників з розслідування нападу на Капітолій Бенні Томпсон.

Він сказав, що спеціальний комітет має намір перевірити телефонний дзвінок, про який минулого місяця писало видання The Guardian.

— Це вірно, — відповів Томпсон на запитання The Guardian, чи буде спеціальний комітет розглядати телефонну розмову Трампа, і припустив, що слідчі Палати представників уже розпочали розслідування спроб Трампа перешкодити Конгресу офіційно підтвердити результати президентських виборів.

Томпсон сказав, що спеціальний комітет не може запитувати у Національного архіву записи про конкретні дзвінки, але зазначив, що “якщо ми скажемо, що хочемо, щоб нам надали усі дзвінки до Білого дому, що здійснювалися 5 і 6 січня, якщо він зробив це з телефону Білого дому, тоді, очевидно, ми перевіримо це”.

Минулого місяця газета The Guardian повідомила, що Трамп, згідно з багатьма джерелами, зателефонував своїм підлеглим, які базувалися в готелі Willard у Вашингтоні, округ Колумбія, з Білого дому пізно ввечері 5 січня і шукав способи перешкодити підтвердженню перемоги Джо Байдена.

Джерела видання повідомляють, що тоді у Willard були адвокати Трампа Руді Джуліані, Джон Істман, Борис Епштейн та стратег Трампа Стів Беннон.

У червні цього року у Вашингтоні суд виніс перший вирок у справі про штурм Капітолія. Тоді до трьох років умовно засудили 49-річну жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд.

У липні суд у CША оголосив перший тюремний вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолія. 38-річний Пол Годкінс з Флориди визнав, що увірвався до палати Сенату і перешкоджав виборчій процедурі. За це він отримав вісім місяців позбавлення волі.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до будівлі Капітолія, де засідає Конгрес, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, перемогу на яких здобув Джо Байден. Внаслідок сутичок загинули п’ятеро людей, зокрема поліцейський.