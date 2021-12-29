Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель уже найближчим часом планує ініціювати запуск в Україні військово-навчальної місії ЄС.

Про це він розповів в одному з інтерв’ю. За словами Борреля, йдеться про військово-консультативну та навчальну місію ЄС (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine), у рамках якої європейські військові інструктори могли б навчати керівний склад армії України.

Боррель уточнив, що вже була проведена попередня оцінка вартості такої місії та потреб України.

– Ми вже на місці оцінили, що потрібно українцям, чим ми можемо реально допомогти, скільки коштує така місія, а також хто може взяти в ній участь. Найближчим часом я внесу відповідну пропозицію країнам-членам Євросоюзу, – зазначив Боррель.

У голови європейської дипломатії також запитали, чи повинен ЄС у нинішній ситуації надавати ще більшу підтримку Україні. У відповідь Боррель поінформував, що Брюссель вже зробив чимало для нашої держави, зокрема й у фінансовому плані.

– Ми робимо багато, можливо, більше, ніж інші. Протягом останніх кількох років ми постійно підтримували Україну фінансовою допомогою на мільярди. Ми розширюємо взаємну торгівлю та інтенсифікуємо наші економічні відносини, – заявив Боррель.

Він уточнив, що минулого тижня схвалив виділення українській армії ще 31 млн євро, які будуть спрямовані на покращення логістики та боротьбу з кібератаками.

Крім того, Боррель нагадав про розгортання в 2014 році Консультативної місії Євросоюзу в Україні (EUAM Ukraine) з реформування цивільного сектору безпеки.

Ще на початку жовтня західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Євросоюз розглядає можливість створення нової військової навчальної місії через загострення ситуації на Донбасі.

12 жовтня, під час 23-го саміту Україна-ЄС у Києві, було підтверджено, що Брюссель дійсно розглядає питання про розгортання в Україні такої місії. В Міністерстві оборони України повідомляли, що в рамках цієї ініціативи планується створити в Збройних силах багаторівневу систему військової освіти.

Джерело: Die Welt