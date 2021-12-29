У місті Річмонд, що у штаті Вірджинія, США відкрили капсулу часу, що з 1887 зберігалась під статуєю головнокомандувача армії конфедератів у Громадянській війні у США Роберта Едварда Лі.

Капсула часу зберігалася у мідному контейнері вагою майже 17 кг (36 фунтів). На кадрах відкриття капсули, що транслювали в прямому ефірі з державної лабораторії, вчена-історик штату Вірджинія Кетрін Ріджвей сказала, що “трохи нервує”.

Хоча деяка частина вмісту капсули часу була вологою, Ріджвей сказала, що речі у контейнері “у досить хорошому стані”, додавши, що чиновники побоювалися, що вода могла перетворити артефакти на “суп”.

Спершу науковці витягнули ґудзик, візитівку, рукописні листи, вологі копії політичного журналу Harper’s Weekly 1865 року, банкноти Конфедерації та те, що експерти вважали уламком снаряда з битви під Фредеріксбургом.

Потім, розпилявши додаткову секцію коробки, вони знайшли дуже вологу Біблію з приклеєною срібною монетою 1883 року, довідник Річмонда, путівник по Річмонду за 1881 рік та масонський символ і прапор – обидва вирізьблені з дерева та загорнуті в конверт.

Знайшли також конверт із написом значки армії Північної Вірджинії, кілька куль часів громадянської війни, пожовклий альманах 1887 року, книга під назвою Деталі солдатського життя із закладкою, газета від 2 січня 1883 року, повідомлення торгової палати в Річмонді з 1886 і 1887 років та кілька гумок.

Науковці очікували знайти у коробці рідкісну та історично важливу фотографію Авраама Лінкольна, що була зроблена після його смерті, але не виявили. Але науковці знайшли у журналі Harper’s Weekly знімок, на якому зображено постать, яка сумує над могилою Лінкольна.

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Це вже друга капсула часу за місяць, яку дістали з п’єдесталу Роберта Едварда Лі. Два тижні тому виявили коробку, однак вона була неофіційною, та ймовірно закладено одним із будівельників. Усередині знаходився альманах 1875 року, заболочена художня книга, британська монета, каталог, один лист і фотографія Джеймса Нетервуда — майстра-муляра, який працював над статуєю Роберта Лі.

Статую Роберту Едварда Лі знести у 2020 році на тлі масштабних протестів проти інституційного расизму, що були спровоковані вбивством поліцією Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Її прибрали лише у вересні після ухвалення рішення суду.