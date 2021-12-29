Вторгнення російських військ до України виключати не можна, проте існують й інші, не менш тривожні сценарії, які може втілити Москва.

Про це розповів в одному з інтерв’ю верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, зараз європейські та американські спецслужби розглядають всі можливі сценарії подальшого розвитку ситуації довкола України.

– Військове вторгнення не можна повністю виключати. Але є також багато інших сценаріїв, і вони мене теж турбують, навіть якщо вони менш екстремальні, – наголосив Боррель.

Як приклад таких сценаріїв голова європейської дипломатії назвав: дестабілізацію ситуації в Україні за допомогою гібридної тактики; подальшу ескалацію ситуації на Донбасі; а також тиск на Європу через скорочення поставок газу.

Нещодавно західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія продовжує нарощувати війська поблизу кордонів України перед переговорами зі США.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, на відстані 200 км від держкордону України перебувають до 122 тис. російських військових, а за 400 км від кордону – ще 143,5 тис. військовослужбовців РФ.

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони України поінформувало, що в грудні Росія продовжувала посилення своїх окупаційних військ на Донбасі та суттєво збільшила поставки бойових броньованих машин.

Джерело: Die Welt