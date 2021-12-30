У штаті Айова, у США, заарештували озброєного чоловіка, який заявляв правоохоронцям, що “зробить усе необхідне”, щоб вбити урядових лідерів.

У його списку були президент Сполучених Штатів Джо Байден, 44-й президент США Барак Обама, головний медичний радник, доктор Ентоні Фаучі та засновник Facebook Марк Цукерберг.

Озброєним чоловіком виявився 25-річний працівник супермаркета у Каліфорнії Куачуа Брійон Сюн. Наразі він утримується у в’язниці округу Поттаваттамі в Каунсіл-Блаффс.

Його заарештували 21 грудня в окрузі Кас. Агент Секретної служби Джастін Ларсон повідомив, що під час обшуків у чоловіка виявили гвинтівку AR-15, боєприпаси, заряджені магазини, бронежилети та медичні аптечки.

За даними шерифа, Сюн 18 грудня виїхав зі свого будинку поблизу Сакраменто, у Каліфорнії, “з наміром їхати просто до Білого дому”, щоб вбити людей, які перебувають при владі. Чоловік використав програму для карт на своєму телефоні, де встановив місце призначення поїздки Білий дім.

У розмові зі слідчими Сюн сказав, що не збирався повертатися до Каліфорнії, адже готовий померти у боротьбі зі “злими демонами у Білому домі”.

Джерело: NBC News