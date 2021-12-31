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Лісова пожежа у Колорадо спалила сотні будинків

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Лісова пожежа у Колорадо спалила сотні будинків

У штаті Колорадо через лісові пожежі згоріли сотні житлових будинків у місті Боулдер та десятки тисяч людей було евакуйовано.

Губернатор Джаред Поліс оголосив у цьому районі надзвичайний стан, назвавши пожежу, яка за кілька годин охопила близько 648 га при швидкості вітру 160 км\год, «абсолютно руйнівною».

Як заявив на прес-конференції шериф міста Боулдер Джо Пелле, лінії електропередачі, що впали, привели до загоряння трави близько 11 години ранку в четвер на південь від Боулдера, але потім полум’я швидко поширилося містами Луїсвілль і Суперіор.

Про загиблих або зниклих безвісти поки не повідомлялося.

За словами Пелле, до 17:00 за місцевим часом внаслідок пожежі згоріло 370 будинків у місті Суперіор та ще 210 будинків у районі старого міста. Загорівся готель, спалахнув торговий центр, і пожежа була за кілька кварталів від лікарні.

За словами Пелле, пожежа стала причиною евакуації десятків тисяч людей з Луїсвілля та Суперіора. Також це призвело до перекриття доріг та відключення електроенергії.

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Джерело: NBC News

Фото: УНІАН

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