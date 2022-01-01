ЄС дозволив українцям ще рік користуватися безвізом безкоштовно

Європейський Союз переніс на кінець 2022 року запуск системи ETIAS, в межах якої туристи з країн, які користуються безвізовим режимом, будуть зобов’язані раз на три роки сплачувати спеціальний збір у розмірі 7 євро.

Таким чином, українці зможуть безкоштовно користуватися безвізом ще протягом року, випливає з документів профільного агентства ЄС EU-LISA.

У Євросоюзі зазначили, що реєстрація в системі хоч і буде платною, проте не є аналогом візового режиму, оскільки мандрівникам не доведеться підтверджувати мету свого візиту до країн-членів ЄС, а також вони не зобов’язані надавати супровідні документи, такі як підтвердження доходів та статусу.

Крім того, для реєстрації в ETIAS не потрібно відвідувати візовий центр, оскільки послуга надається в онлайн-режимі, а оплата проходитиме практично миттєво.

Зокрема, турист має заповнити спеціальний опитувальник, на що знадобиться близько 20 хвилин. Інформація, надана заявником, буде звірятися з європейськими даними, щоб перевірити, чи не порушував він режим безвізового в’їзду, чи не вчиняв злочинів під час своїх попередніх візитів, а також чи не має жодних специфічних заборон на в’їзд до країн ЄС.

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Нагадаємо, наприкінці грудня Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди про взаємне скасування візових вимог з урядом Республіки Сейшельські острови.

Таким чином громадяни двох країн зможуть перебувати на території іншої сторони терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Раніше для в’їзду на територію України громадяни Сейшельських островів мали оформляти візи у закордонних диппредставництвах України або електронні візи.