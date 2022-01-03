Цього тижня Україну відвідає з візитом верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як поінформували в пресслужбі Єврокомісії, візит запланований на 4-6 січня.

Це буде перша закордонна поїздка Борреля в новому, 2022 році. Як зазначили в Єврокомісії, те, що вона відбудеться саме до України, свідчить про підтримку нашої держави з боку Євросоюзу.

– Його перша закордонна поїздка цього року свідчить про рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку ЄС у той час, коли країна зіштовхується з нарощуванням російської військової сили та гібридними діями, – наголошується в повідомленні.

У програмі візиту запланована поїздка Борреля на Донбас та лінію зіткнення в супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Після цього Боррель вирушить до Києва, де проведе зустрічі із представниками української влади.

На середу, 5 січня, запланована прес-конференція Борреля для ЗМІ.

Нещодавно Жозеп Боррель дав інтерв’ю, в якому зазначив, що вторгнення російських військ до України виключати не можна. Водночас, за його словами, існують й інші тривожні сценарії, які може втілити Кремль. Йдеться, зокрема, про дестабілізацію ситуації в Україні та подальшу ескалацію на Донбасі.

Боррель також поінформував, що вже найближчим часом хоче ініціювати запуск військово-навчальної місії ЄС в Україні. У межах цієї ініціативи європейські військові інструктори могли б навчати керівний склад української армії.