У Казахстані через порушення громадського порядку затримали понад 200 учасників протестів. 95 співробітників органів внутрішніх справ зазнали тілесних ушкоджень. Пошкоджено також 37 службових автомашин.

Такі дані станом на 5 січня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Казахстану.

– Окремі групи громадян перекривали дороги, блокували рух транспорту, порушуючи громадський порядок, спокій громадян та систему життєзабезпечення населених пунктів. Крім того, скоєно напади на співробітників правоохоронних та інших державних органів, що забезпечують правопорядок і безпеку, – зазначають у МВС Казахстану.

За повідомленням правоохоронців, у містах Алмати, Шимкент і Тараз учасники протестів здійснили спроби нападу на акімати (муніципалітети), вибивши шибки, двері та заподіявши інші матеріальні збитки.

Наповпи протестувальників використовували камені, палиці, газові й перцеві балони та пляшки із запальною сумішшю.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів.

Нагадаємо, що 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після протестів у Казахстані, які спалахнули з початку 2022 року через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу (із 60 до 120 тенге за літр), ухвалив рішення про відставку уряду.

Також із 01.30 5 січня в Алмати та Мангістауській області почав діяти надзвичайний стан. Триватиме він до 00.00 19 січня 2022 року.

Джерело: МВС Казахстану

Фото: МВС Казахстану