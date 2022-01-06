Секретний літак із Казахстану сів у Дубаї: там розташована нерухомість сім’ї Назарбаєва

Секретний авіаборт зі столиці Казахстану Нур-Султана ввечері 6 січня приземлився у Дубаї. Саме там розташована нерухомість, що належить родині екс-президента Казахстану.
За даними журналістів-розслідувачів, борт E35L літака Embraer Legacy 650 може належати Національній гвардії Казахстану.
Найімовірніше, що на його борту міг перебувати й сам колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
Власні резиденції у Дубаї мають онук екс-президента Нуралі Алієв та його зять Тимур Кулібаєв. Також свій маєток у найбільшому місті ОАЕ має і колишній очільник Комітету нацбезпеки Казахстану Карім Масімов.
Назарбаєв і Дубай
Вдень 5 січня, посилаючись на джерела у Міністерстві закордонних справ, головний редактор російського радіо Ехо Москви Олексій Венедиктов повідомляв, що Назарбаєв готується покинути Казахстан “заради лікування”.
Зазначимо, що у липні 2020 року Нурсултан Назарбаєв вже літав на “посткоронавірусну терапію” до клініки свого близького друга шейха Мохаммеда, еміра Дубая та прем’єр-міністра ОАЕ.
Станом на вечір 6 січня місце перебування колишнього президента Казахстану невідоме.
Джерело: The Insider