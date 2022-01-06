Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Секретний літак із Казахстану сів у Дубаї: там розташована нерухомість сім’ї Назарбаєва

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Секретний літак із Казахстану сів у Дубаї: там розташована нерухомість сім’ї Назарбаєва

Секретний авіаборт зі столиці Казахстану Нур-Султана ввечері 6 січня приземлився у Дубаї. Саме там розташована нерухомість, що належить родині екс-президента Казахстану.

За даними журналістів-розслідувачів, борт E35L літака Embraer Legacy 650 може належати Національній гвардії Казахстану.

Найімовірніше, що на його борту міг перебувати й сам колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Власні резиденції у Дубаї мають онук екс-президента Нуралі Алієв та його зять Тимур Кулібаєв. Також свій маєток у найбільшому місті ОАЕ має і колишній очільник Комітету нацбезпеки Казахстану Карім Масімов.

Назарбаєв і Дубай

Вдень 5 січня, посилаючись на джерела у Міністерстві закордонних справ, головний редактор російського радіо Ехо Москви Олексій Венедиктов повідомляв, що Назарбаєв готується покинути Казахстан “заради лікування”.

Зазначимо, що у липні 2020 року Нурсултан Назарбаєв вже літав на “посткоронавірусну терапію” до клініки свого близького друга шейха Мохаммеда, еміра Дубая та прем’єр-міністра ОАЕ.

Станом на вечір 6 січня місце перебування колишнього президента Казахстану невідоме.

Джерело: The Insider

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка