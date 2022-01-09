Ситуація у Казахстані стабілізувалася – МВС

Майже у всіх регіонах Казахстану стабілізувалася ситуація після масових акцій протесту та заворушень.

Таку заяву 9 січня зробив міністр внутрішніх справ Єрлан Тургумбаєв.

– Правоохоронні органи звільнили раніше захоплені будинки акіматів, – повідомив глава МВС Казахстану.

Він пояснив, що наразі влада намагається відновити роботу комунальних об’єктів. На сьогоднішній день вже всі дороги було відкрито для руху транспорту.

Більше того, у штатному режимі проводяться роботи зі збирання снігу, а дороги посипаються реагентом.

Як зазначив Тургумбаєв, по всій країні встановлено блокпости, щоб правоохоронці мали змогу впіймати протестувальників, які намагаються залишити місто Алмати. Проводиться огляд усіх автомобілів, перевіряються документи громадян.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо про те, що за весь час протестів у Казахстані було затримано 4 404 протестувальники.

У МВС країни повідомили, що силовики забезпечують безпеку громадян та охорону громадського порядку.

У місті Актобе та області діє комендантська година, а у Жамбилській області було введено червоний рівень терористичної небезпеки.