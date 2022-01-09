У Казахстані вже другий тиждень тривають протести, що стартували у зв’язку з підвищенням цін на автогаз вдвічі, але незабаром після цього перейшли у політичну площину.

Що відбувається в Казахстані 8 січня, якою є ситуація в різних частинах країни і які останні новини про казахстанські протести – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Затримання у Казахстані

За даними МВС Казахстану, до ранку 8 січня силовики затримали 4 404 протестувальників. При цьому у відомстві запевнили, що забезпечують належну охорону громадського порядку та безпеку громадян у місті Актобе та області.

У силовій структурі нагадали, що в області діє комендантська година з 22.00 до 6.00, за порушення якої до відділів поліції доставили 22 особи.

Також повідомляється про затримання ще 11 осіб, двом з яких інкримінували організацію масових заворушень, діям інших нібито ще дається правова оцінка.

Тим часом Комітет нацбезпеки Казахстану заявив про затримання експрем’єрміністра країни Каріма Масімова. У відомстві повідомили, що його підозрюють у держзраді, а також, що Масімов знаходиться у СІЗО разом із декількома іншими особами, чиї імена та прізвища розголошувати відмовилися, посилаючись на інтереси слідства.

По периметру столиці Казахстану встановили блокпости, в’їзд та виїзд, як повідомляється, обмежений денним часом.

У громадян перевіряють документи, їх авто оглядають на наявність заборонених речей та речовин.

Перше звернення Назарбаєва після початку протестів

8 січня експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв уперше після початку протестів у країні звернувся до громадян.

Він закликав їх згуртуватися навколо президента Токаєва для того, щоб “подолати виклики безпеці” та забезпечити цілісність країни.

Про звернення заявив його прес-секретар Айдос Укібай, який також сказав, що Назарбаєв та його родина нібито не залишали Казахстан і перебувають у Нурсултані.

Нурсултан Назарбаєв не з’являється на публіці з кінця грудня і жодних фото- чи відеопідтверджень заяви Укібая немає.

Робота аеропортів

Прес-служба Міжнародного аеропорту Алмати заявила, що він не працюватиме щонайменше до 10 січня через масові протести, які спалахнули по всьому Казахстану.

Раніше цей аеропорт був захоплений протестувальниками, що призвело до скасування міжнародних та внутрішніх рейсів. Але 7 січня силовики заявили, що змогли відбити його разом із російськими військовими.

Проте 8 січня близько 23:00 за місцевим часом стало відомо, що Аеропорт Алмати буде закрито “на невизначений термін”.

Робота АЗС, магазинів, ринків та аптек

У зв’язку з режимом НП у країні в столиці Казахстану обмежили години роботи ринків, магазинів та аптек – вони можуть бути відкриті лише з 8.00 до 22.00.

Керівників торгових точок закликали вжити додаткових заходів для виключення мародерства, розкрадання товарів та псування майна.

На місцевих телеграм-каналах опублікували адреси та назви об’єктів торгових мереж у містах по всій країні, де можна розплатитись безготівково.

Журналісти зазначають, що, наприклад, у магазині Magnum в Алмати, який потрапив до такого списку, з’явився “ажіотаж”. За їхніми даними, асортимент товарів великий, але харчові продукти швидко закінчуються.

Серед покупок казахстанців – переважно товари першої необхідності: м’ясна продукція, овочі, хлібобулочні вироби. При цьому лави з алкоголем, як повідомляється, замінили фруктами.

Місцеві ЗМІ публікують кадри черг на АЗС та в банкомати в Алмати.

Проблеми з інтернетом продовжуються

За даними Global Check, інтернет у Казахстані вимкнули в черговий раз після того, як він пропрацював близько 7 години.

Сирени в Алмати

Після 21.00 у місті почали звучати сирени без текстового супроводу. За хвилину після них пролунало сповіщення з нерозбірливим текстом. Влада та силові відомства відмовилися надати зміст попередження місцевим ЗМІ.

Пізніше звук сирен прозвучав ще двічі, у росЗМІ заявили, що такі звукові попередження використовують для того, щоб попередити населення про комендантську годину та змусити людей покинути вулиці.

У соцмережах опублікували відео звучання сирен про комендантську годину в Алмати.

Стрілянина в Казахстані

Вночі, близько 22:00 за місцевим часом, казахстанські та російські ЗМІ почали повідомляти про те, що в передмісті Алма-Ати, вздовж траси на Бішкек, йде бій.

В Алмати на захід від площі Республіки, за заявами журналістів, лунала автоматна черга. У тому ж місті на перехресті вулиць Толе бі Саїна, за їхніми даними, було чути поодинокі постріли з інтервалом 10 хвилин.

У МВС Казахстану інформацію про бої не підтвердили.

Тим часом у Жамбилській області запровадили червоний рівень терористичної загрози.

Проект Радіо Свобода Сибір.Реалії та The Insider, тим часом, повідомили, що протестувальників на площі в Алмати розстрілювали військові, які говорили російською мовою і не мали Казахських поліцейських знаків.

Тіла вбитих в Алмати знаходять у машинах, які потрапили під обстріл.

Черги в морг та день жалоби в Казахстані

Президент Токаєв повідомив, що оголошує 10 січня Днем національної жалоби у Казахстані.

Напередодні влада заявила, що під час “зачистки” було вбито близько трьох десятків людей. 8 січня біля моргу в Алмати утворилася черга з людей, які шукають своїх близьких, що зникли під час протестів.

Twitter президента Токаєва

У ЗМІ та соцмережах повідомили, що Токаєв видалив свої твітти про “20 тис. терористів, які напали на Алмати”.

Як уточнюється, 7 січня на його сторінці було кілька англомовних постів про події в Казахстані, зокрема – про шість атак на Алмати 20 тис. “бандитів та терористів”.

8 січня цього тексту на сторінці немає. Але деякі користувачі та журналісти встигли заскринити ті твітти.

#Казахстан

Токаев удалил твит об “хорошо обученых террористах, организованых и руководимых специальным центром”. А также, что “некоторые из них говорили на неказахских языках”, и о “не менее шести волнах нападений на Алматы, общей численностью 20 тысяч человек”. Перегнул? pic.twitter.com/o0xhxSHjCJ — NORS /на русском (@NORS79629247) January 8, 2022

Фото: Скріншот ВВС