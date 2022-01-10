Токаєв обговорив ситуацію в Казахстані із головою Євроради

Голова Євроради Шарль Мішель переговорив телефоном із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Європейський лідер наголосив на важливості повного дотримання прав людини та основних свобод.

– Обговорив останні події в Казахстані із президентом Токаєвим. Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей у ​​день жалоби у Казахстані. Наголошено на важливості партнерства між ЄС і Казахстаном та підтримки суверенітету, безпеки та стабільності при повному дотриманні прав людини та основних свобод, – написав Мішель у Titter.

Про переговори також розповів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він зазначив, що повідомив Мішелю останню інформацію щодо ситуації в Казахстані.

– Ми зіткнулися з безпрецедентним актом агресії та зазіханням на нашу державність і вжили термінових заходів щодо відновлення конституційного порядку та законності. Ми ніколи не застосовували і не застосовуватимемо збройну силу проти мирних демонстрантів. Усі подібні твердження є хибними. Казахстан продовжить зміцнювати партнерство із ЄС, – написав він.

Станом на 10 січня до органів внутрішніх справ Казахстану доставили вже 7 939 осіб.

Так, лише на двох ринках в Алмати співробітники поліції спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та підрозділів спеціального призначення затримали 207 людей.

Протести в Казахстані почалися з 2 січня. Приводом до цього стало здорожчання скрапленого нафтового газу вдвічі.