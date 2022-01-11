Група республіканців-членів Палати представників Конгресу США підготували законопроєкт, спрямований на підтримку України. Цей документ, серед іншого, оголошує нашу державу країною “НАТО-плюс”.

Як пояснили автори законопроєкту, документ допоможе збільшити фінансування військової летальної допомоги Україні.

– У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. Проте адміністрація Джо Байдена надто зволікала з надсиланням додаткової військової допомоги Україні та капітулювала щодо газопроводу Північний потік-2. Цей законопроєкт рішуче відкидає таку модель слабкості, яка небезпечно підбадьорила Путіна, та негайно надає Україні необхідну підтримку, щоб Кремль зрозумів, що подальше вторгнення в Україну коштуватиме надто дорого, – зазначив головний ініціатор документа, провідний республіканець у комітеті Палати представників США із закордонних справ Майкл Маккол.

Він додав, що Кремль повинен зрозуміти: американський Конгрес не підтримає відновлення сфери впливу РФ, а також не допустить відмови від України та інших союзників і партнерів по НАТО в Європі.

Співавторами законопроєкту також стали республіканці-члени Палати представників: Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

Законопроєкт передбачає:

1. Суттєве і негайне збільшення військової підтримки Збройних сил України в умовах російської агресії, включно із фінансуванням на озброєння та навчання.

2. Надання Україні статусу країни “НАТО-плюс”. Це забезпечить швидкий розгляд Вашингтоном питань продажу нашій державі низки товарів і послуг оборонного призначення.

3. Посилення санкцій щодо російського газопроводу Північний потік-2 як такого, що покликаний підірвати позиції України та загрожує енергетичній безпеці Європи.

4. Запровадження посиленого нагляду Конгресу США за використанням адміністрацією президента Джо Байдена санкцій щодо Росії. Так, пропонується надати Конгресу право вето на зняття ширшого кола санкцій проти РФ, зокрема й пов’язаних із газопроводом Північний потік-2.

5. Запровадження дипломатичних та військових засобів стримування російській агресії. Так, пропонується:

• підтвердити декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, в якій були підтримані прагнення України та Грузії до членства в Альянсі;

• відкинути пропозиції РФ щодо мораторію на розміщення в Європі наземних ракет середньої дальності;

• закликати адміністрацію президента Байдена якомога швидше призначити нового посла США в Україні;

• США повинні офіційно визначити, чи є Росія державою-спонсором тероризму;

• обмежити ризики безпеці, пов’язані з американсько-російським військовим співробітництвом.

6. Підтвердження політики США щодо непохитної відданості суверенітету України.

7. Виділення 155 млн доларів для Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода для боротьби з російською дезінформацією в країнах колишнього СРСР у 2022 році.

– Цей законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої вона потребує перед дестабілізуючим нарощуванням військової могутності Росії всередині та біля її кордонів, – наголошують автори законопроєкту.

Як пояснив співавтор законопроєкту Майк Роджерс, документ суттєво збільшить фінансування постачання летальної військової допомоги Україні (зокрема протиповітряного та протикорабельного озброєння для стримування агресії РФ).

– Він також дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі, неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США, – додав він.

Напередодні в Женеві відбулися переговори між делегаціями США та Росії, які тривали майже 8 годин. Темою розгляду, зокрема, були вимоги Москви щодо так званих гарантій безпеки (серед них – ультиматум не пускати Україну в НАТО).

За підсумками перемовин у російській делегації оголосили, що вимагають чітких гарантій, що Україна та Грузія ніколи не увійдуть до складу Альянсу.

Водночас заступниця держсекретаря США Венді Шерман назвала вимоги РФ неприйнятними і наголосила, що принцип “відчинених дверей” НАТО не підлягає обговоренню.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також запевнив, що Альянс не погодиться на компроміси щодо членства України.

Джерело: House Foreign Affairs Committee Republicans