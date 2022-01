Сполучені Штати Америки готові збільшити оборонну допомогу Україні в разі, якщо Росія обере шлях подальшої ескалації.

Про це поінформували в Держдепартаменті США за підсумками телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зазначається, що під час розмови Блінкен підтвердив свою підтримку дипломатичного шляху вирішення ситуації, а також запевнив, що без участі України жодні предметні дискусії щодо нашої держави не відбуватимуться.

Під час розмови Блінкен відзначив спільне занепокоєння через триваюче нарощування російських військових сил біля кордонів України.

Держсекретар обговорив із Кулебою результати перемовин між делегаціями США та Росії в Женеві, а також подальші кроки, зокрема сьогоднішнє засіданням Ради НАТО-РФ у Брюсселі.

Крім того, Блінкен поділився очікуваннями від засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбудеться у Відні 13 січня.

We have been clear with Russia that diplomacy is the only responsible way forward. I spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba today – we are consulting with Ukraine on every step of our engagements with Russia this week, and there will be nothing about Ukraine, without Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 11, 2022