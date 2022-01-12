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Токаєв розповів, коли розпочнеться виведення військових ОДКБ із Казахстану

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Токаєв розповів, коли розпочнеться виведення військових ОДКБ із Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що виведення союзницьких сил ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) з республіки розпочнеться у четвер, 13 січня. Про це повідомляє пресслужба президента.

У ході наради з вищими чиновниками країни президентові доповіли, що військові сили ОДКБ допомогли встановити правопорядок в Алмати.

Нині проводиться активне відновлення всіх сфер життєдіяльності міста. Відновлюють роботу об’єкти торгівлі, ринки, АЗС та промислові підприємства, також запрацював громадський транспорт.

Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що завтра розпочнеться організоване виведення військ ОДКБ.

– Завтра розпочинається організований висновок військового контингенту ОДКБ. У мене були переговори із керівниками відповідних держав, – сказав президент.

Джерело: сайт президента Казахстану

Фото: сайт президента Казахстану

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