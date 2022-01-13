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Аеропорт Алмати відновив роботу

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Аеропорт Алмати 13 січня 2022

13 січня відновив роботу міжнародний аеропорт Алмати.

Перші рейси вирушили за маршрутом Алмати – Нур-Султан, зазначають у комітеті цивільної авіації.

Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 08.00 до 21.00 відповідно до розкладу польотів авіакомпанії.

Аеропорт Алмати протестувальники захопили 5 січня.

Уже ввечері віцемер міста Єржан Бабакумаров заявив про старт антитерористичної операції в Алмати задля придушення масових акцій протесту в країні та звільнення аеропорту.

Після цього дата відновлення роботи летовища кілька разів зміщувалась.

Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати відновив роботу / 5 фотографий

Спершу повідомлялось, що аеропорт не працюватиме щонайменше до 9 січня. Потім дату посунули ще на добу.

Нагадаємо, що масштабні протести в Казахстані спалахнули 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

Джерело: Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану 

Фото: Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану 

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