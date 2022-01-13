13 січня відновив роботу міжнародний аеропорт Алмати.

Перші рейси вирушили за маршрутом Алмати – Нур-Султан, зазначають у комітеті цивільної авіації.

Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 08.00 до 21.00 відповідно до розкладу польотів авіакомпанії.

Аеропорт Алмати протестувальники захопили 5 січня.

Уже ввечері віцемер міста Єржан Бабакумаров заявив про старт антитерористичної операції в Алмати задля придушення масових акцій протесту в країні та звільнення аеропорту.

Після цього дата відновлення роботи летовища кілька разів зміщувалась.

Аеропорт Алмати відновив роботу / 5 фотографий

Спершу повідомлялось, що аеропорт не працюватиме щонайменше до 9 січня. Потім дату посунули ще на добу.

Нагадаємо, що масштабні протести в Казахстані спалахнули 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

Джерело: Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану

Фото: Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану