Сполучені Штати Америки розцінюють дії Росії щодо України як виклик миру та безпеці в регіоні. При цьому у Вашингтоні попереджають про неприйнятність шантажу під час перемовин щодо безпекової ситуації в Європі.

З такою заявою виступив представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня у Відні.

Він підтримав використання ОБСЄ як майданчика для дискусії щодо безпеки в Європі.

– Ми розглядаємо неспровоковані дії Росії щодо України як негайний і невідкладний виклик миру та безпеці в регіоні ОБСЄ. Ми маємо бажання продовжити дипломатію та деескалацію на основі розмов тут і в інших місцях цього тижня, – зазначив Майкл Карпентер.

За його словами, такі дискусії повинні стосуватися зміцнення безпеки, включно з повагою суверенітету та територіальної цілісності держав-учасниць, недоторканності кордонів та незастосування сили.

Водночас Карпентер наголосив, що під час таких перемовин неприйнятними є методи шантажу (натякаючи, ймовірно, на позицію російської делегації під час останніх дискусій).

– Готуючись до відкритого діалогу про те, як зміцнити безпеку на благо всіх, ми повинні рішуче відкинути шантаж і ніколи не допускати, щоб агресія та погрози були винагороджені. Ми повинні рішуче захищати, а не ослаблювати наші основоположні принципи та зобов’язання, – заявив він.

Карпентер уточнив, що серед ключових принципів, руйнування яких не можна допустити: неприйнятність встановлення сфер впливу та обмеження суверенного права націй обирати альянси, членами яких вони хочуть бути, а також неприйнятність привілеїв для вимог безпеки однієї держави над вимогами іншої.

– Ми маємо намір відкрито висловлювати наше занепокоєння діями Росії, особливо загрозам з її боку щодо України, але водночас шукати сфери, в яких наші інтереси можуть перетинатися з РФ. Ми ведемо дискусію в рамках двостороннього діалогу між США та РФ зі стратегічної стабільності… Ми підготувалися до серйозної дискусії, хоча – чи, можливо, саме тому – ми вважаємо нещодавні дії РФ в Україні та її анексію Криму небезпечними та дестабілізуючими, – додав Карпентер.

Раніше сьогодні чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау заявив, що сьогодні ризик виникнення нової війни в Європі суттєво вищий, ніж за останні 30 років. У зв’язку з цим він виступив за мирне врегулювання збройного конфлікту на українському Донбасі.

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Джерело: U.S. Embassy and Consulate in Poland