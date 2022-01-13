Вісім країн втратили право голосу в ООН через борги

Вісім країн, серед яких Іран, Венесуела та Судан, втратили право голосу в ООН через несплачені внески.

Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив у листі до Генеральної Асамблеї, що загалом 11 країн запізнилися зі своїми виплатами.

Згідно зі статутом ООН, право країни-члена на голос призупиняється, якщо її заборгованість дорівнює або перевищує суму внесків, яку вона повинна була сплатити за попередні два роки.

Якщо вважається, що непогашений борг виник “через умови, які не залежать від члена”, асамблея може дозволити цій країні продовжити голосування. Гутерріш сказав, що у 2022 році це стосується островів Комор, Сан-Томе і Прінсіпі та Сомалі.

За його словами, вісім країн, які втратили право голосу – це Іран, Судан, Венесуела, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея та Папуа-Нова Гвінея.

Він вказав мінімальну суму, яку кожен повинен заплатити, щоб повернути свій голос. Для Ірану, наприклад, це трохи більше $18 млн, тоді як Судану потрібно отримати майже $300 тис., а Венесуелі – близько $40 млн.

Минулого року Іран також втратив свій голос через несплачені внески. Там заявили, що не можуть виплатити навіть мінімальну суму через економічні санкції США.

Після місяців переговорів Ірану дозволили отримати доступ до грошей, заблокованих казначейством США, та отримати назад свій голос у червні до виборів нових членів Ради Безпеки.

Операційний бюджет ООН, затверджений у грудні, становить близько $3 млрд. Бюджет на операції з підтримання миру, який є окремим і був прийнятий у червні, становить близько $6,5 млрд.