РФ бреше про начебто агресію з боку НАТО – міністр оборони Британії

З боку Росії лунають неправдиві твердження про начебто агресію НАТО. Це роблять, щоб виправдати військові дії навколо України та на її території.

Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. За його словами, президент РФ Володимир Путін використовує вибіркову та спотворену аргументацію, щоб подати НАТО як загрозу.

– Ми всі маємо хвилюватися, тому що з-під пера президента Путіна вийшло есе на 7 тис. слів, в якому етнонаціоналізм перебуває в центрі його амбіцій (у липні 2021 року Путін написав статтю про Україну та “історичну єдність” українців із росіянами, – Ред.). Він надає спотворену та вибіркову аргументацію, щоб виправдати в кращому разі підпорядкування України і, в гіршому разі, насильницьке об’єднання цієї суверенної країни, – зазначив Воллес.

Міністр оборони Великої Британії додав, що британський уряд не конфліктує з Росією та російським народом. Він лише не погоджується зі зловмисною діяльністю Кремля.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що вторгнення до України стане помилкою для Росії та матиме для Москви серйозні наслідки.

У Лондоні запевнили, що тісно співпрацюють із союзниками та партнерами, щоб дати зрозуміти Росії, що її кампанія з дестабілізації демократичних країн-сусідів є неприйнятною.