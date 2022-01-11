Якщо Росія таки наважиться на військове вторгнення до України, це стане її великою стратегічною помилкою та матиме для Москви серйозні наслідки.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії, оприлюдненій за підсумками переговорів між США та Росією в Женеві.

– Ми солідарні з нашими союзниками і партнерами в засудженні загрозливої поведінки Росії, і ми вимагатимемо від РФ виконання її зобов’язань у рамках Гельсінського заключного акту, Будапештського меморандуму та Мінських угод. Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками, – зазначається в заяві.

У Лондоні запевнили, що тісно співпрацюють із союзниками та партнерами (зокрема із США), щоб дати зрозуміти Москві, що її кампанія з дестабілізації демократичних країн-сусідів є неприйнятною.

У британському МЗС наголошують, що Росія повинна припинити агресивні дії і просуватися дипломатичним шляхом.

У відомстві нагадали, що вже цієї середи, 12 січня, відбудеться засідання Ради НАТО-РФ. На ньому Велика Британія разом із союзниками планує попередити Москву, що нарощування нею військ поблизу кордонів України є абсолютно неприйнятним.

Як відомо, напередодні в Женеві (Швейцарія) відбулися двосторонні переговори між делегаціями США та Росії. Вони тривали 7,5 годин.

Серед тем перемовин були вимоги Москви щодо так званих гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про ультиматум не давати Україні членства в НАТО та про вимогу скорочення присутності американських військ у Східній Європі.

За підсумками переговорів у російській делегації підтвердили, що вимагають гарантій, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами Альянсу. Крім того, Москва хоче, щоб Альянс повернувся на рубежі 1997 року.

Водночас заступниця держсекретаря США Венді Шерман наголосила, що принцип “відчинених дверей” НАТО для будь-якої країни не підлягає обговоренню, і вимоги РФ є неприйнятними. Шерман також зазначила, що під час переговорів представники делегації РФ не дали прямої відповіді, чи готова Москва до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

Джерело: МЗС Великої Британії