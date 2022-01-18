Будуть наслідки для Північного потоку-2: Бербок про використання РФ енергетики як зброї

Якщо Росія використовуватиме енергетику як зброю, це матиме наслідки для реалізації газопроводу Північний потік-2.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільного брифінгу з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим.

– Якщо енергетика використовуватиметься як зброя, то це матиме відповідні наслідки, зокрема і у зв’язку з цим трубопроводом, – пояснила вона.

Анналена Бербок нагадала, що в коаліційній угоді нового німецького уряду наголошується, що щодо всіх енергетичних інфраструктурних проєктів, зокрема і Північного потоку-2, діє європейське енергетичне законодавство.

Наразі сертифікація газопроводу призупинена через невідповідність європейським вимогам.

На початку січня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан припустив, що Північний потік-2 можуть зупинити у відповідь на агресію РФ проти України.

Він пояснив, що будь-яке подальше військове вторгнення РФ в Україну призведе до “серйозних стратегічних наслідків”, і назвав ймовірне скасування Північного потоку-2 одним із можливих варіантів.