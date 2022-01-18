Міноборони Канади направило загін елітного підрозділу ЗС CSOR в Україну на тлі зростання напруженості з боку РФ. Зокрема, військові допомагатимуть своєму дипломатичному корпусу у разі вторгнення Росії.

Джерела видання Global News повідомили, що присутність канадських спецоперацій є частиною спроби союзників НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити шляхи допомоги українському уряду.

— Підрозділ також отримав завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу у разі повномасштабного вторгнення, – йдеться у повідомленні.

Ні канадський уряд, ні їхні ЗС поки що офіційно не підтверджують присутність спецназу в Україні.

— Канадське командування сил спеціальних операцій є частиною ширших зусиль ЗС щодо підтримки сил безпеки України, – заявила речниця командування спеціальних операцій, майор Ембер Біно.

Вона зазначила, що канадський спецназ проводить навчання, а також інструкторський та лідерський досвід для українських колег із 2020 року. Водночас видання Global News додає, що останній контингент спецназу, який виїхав в Україну приблизно 9 січня, не проводив навчання.

Нещодавно стало відомо, що до України їде очільниця МЗС Канади Мелані Джолі через загрозу нового російського вторгнення. В її офісі розповіли, що її шестиденна поїздка має підтвердити “непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України”.

Джерело: Global News