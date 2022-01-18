Потрібен прогрес: Столтенберг запросив РФ на переговори у рамках Ради НАТО – Росія

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг знову запросив РФ на зустріч у межах Ради НАТО – Росія.

Про це він заявив 18 січня на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За його словами, прогрес у політичному просуванні переговорів з Росією є головним завданням Північноатлантичного альянсу.

Генсекретар НАТО вкотре наголосив, що РФ заплатить дорогу ціну, якщо наважиться застосувати силу проти України.

– Сьогодні я запросив Росію і усі країни-члени НАТО відвідати низку зустрічей в межах Ради НАТО – Росія у найближчому майбутньому, аби розглянути наші занепокоєння, але також почути занепокоєння Росії, і щоб спробувати знайти подальший шлях уперед і унеможливити будь-яку воєнну атаку проти України. Ми надіслали Росії дуже чіткий сигнал, – заявив Єнс Столтенберг.

Зокрема, йдеться про політичні та фінансово-економічні санкції проти Російської Федерації. Чи погодяться у Кремлі на повторні переговори з НАТО, наразі невідомо.

Засідання ради НАТО-Росія

Офіційна зустріч делегатів Ради НАТО – Росія відбулася 12 січня у Брюсселі (Швейцарія).

Головною вимогою росіян було неприйняття України до Північноатлантичного альянсу. Водночас країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України та утриматися від агресивного розміщення військ.

Крім цього, Росію закликали вивести війська з окупованих території Донеччини та Луганщини, а також із Кримського півострова.

Джерело: NATO