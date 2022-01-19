У Кремлі розробляють реальний план вторгнення в Україну – CNN

Російські чиновники розробляють сценарії можливої ​​повномасштабної війни з Україною. Водночас міжнародні санкції можуть паралізувати російську економіку.

Про це пише аналітик CNN з міжнародної безпеки Нік Патон Волш.

Волш наводить заяву джерела, ознайомленого з розвідданими. За його словами, є ознаки того, що в Кремлі не просто теоретизують про вторгнення, а насправді його розробляють так, щоб цей план міг бути здійснений, якби їм було віддано наказ.

Експерт зазначає, що після анексії Криму РФ залишилася без сухопутного проходу, який міг би сполучати півострів із Росією. При цьому будівництво Керченського мосту, який зв’язує материкову РФ із Кримом, було завершено лише у 2018 році.

Своєю чергою окупація територій Донбасу закінчилася лише у 2015 році. З того часу Росія підтримує бойовиків з “ЛНР” і “ДНР”, хоча, як зазначає аналітик, вигоди від цього для Кремля немає, оскільки окуповані території вже не є промисловим центром, як було раніше.

Нік Волш вважає, що повторне вторгнення Росії в Україну може бути проведене для створення наземного проходу в Крим, а також визначення статусу Донбасу.

– Найменш значущий варіант дій Росії можуть включати нормалізацію контролю РФ над регіоном Донбасу шляхом відправки російських військ, щоб закріпити контроль над територією, або навіть трохи розширити буферну зону для протистояння решті України, – пише Волш.

Для Кремля це може принести певні вигоди, але, найімовірніше, оберне проти РФ тяжкі санкції та закріпить позицію Москви як “спонсора потерпілого Донбасу”, вважає аналітик.

Посилаючись на інших неназваних аналітиків, Нік Волш пише, що вузький сухопутний коридор вздовж Азовського моря через місто Маріуполь знизить витрати на підтримку енерго- та водопостачання Криму, що може бути легко досягнуто шляхом висадки ворожого десанту на узбережжя Азовського моря.

– Проте тонку смужку землі, що йде вздовж берегової лінії, було б важко захищати, і вона була б менш вигідною як маршрут комерційних поставок, якби постійно наражалася на ризик нападу з боку українських військ, – зазначає експерт.

Варіант ширшого вторгнення в Україну, коли просування військ РФ поширюватиметься аж до Києва, а то й на всю Україну, Нік Волш називає безглуздим.

– Країна розміром трохи більша за Францію, від Луганська на сході до Львова на заході. Це понад 16 годин їзди для одного з найновіших російських танків – на повній швидкості, на найвищій із відомих швидкостей – без зупинок для дозаправки, – пише аналітик.

Експерт зазначає, що у разі повномасштабного вторгнення в Україну окупація була б кривавою і коштувала б життя багатьом росіянам, а також вимагала сотень тисяч російських військ.

Своєю чергою, санкції проти Росії також завдадуть серйозної шкоди європейській частині російської економіки.

На думку аналітика CNN, коли адміністрація президента США забила тривогу про можливе вторгнення Росії в Україну, Білий дім поставив президента РФ перед вибором: дійте зараз або вам доведеться рахуватись із враженням, що ви піддалися тиску Заходу. У відповідь на це Володимиру Путіну, який вважає, що його країна “була жорстоко принижена” наприкінці існування Радянського Союзу, буде важко ухвалити такий вибір, резюмує Волш.