Контррозвідка та слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, встановленої на ударний БпЛА типу Герань-2, яким РФ атакувала Чернігівську область у ніч на 7 квітня 2026 року.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Ракета Р-60 на дроні Герань-2: що відомо про радіаційний фон

За даними СБУ, уламки російського безпілотника типу Герань-2 були виявлені поблизу селища Камка на Чернігівщині після масованої атаки на Україну 7 квітня.

Під час огляду слідчі встановили, що дрон був оснащений ракетою Р-60 класу повітря–повітря.

У російських силах такі ракети застосовуються для ураження української авіації, яка залучається до перехоплення ворожих безпілотників і ракет.

Під час радіаційного обстеження території поблизу уламків було зафіксовано рівень гамма-випромінювання близько 12 мкЗв/год, що перевищує природний радіаційний фон і становить потенційну загрозу для здоров’я людини.

— СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів, — йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини входили уражаючі елементи зі збідненого урану — Уран-235 та Уран-238.

Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (стаття 438 Кримінального кодексу України) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Водночас у відомстві наголошують на необхідності дотримання правил безпеки у разі виявлення уламків боєприпасів.

Зокрема, громадян закликають не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і негайно повідомляти екстрені служби за номерами 101, 102 або 15-16.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначав, що російські ударні дрони типу Shahed оснащуються SIM-картами оператора t2, що забезпечує їм мобільний зв’язок під час польоту та дозволяє підтримувати роботу систем навігації й передання даних під час атак.

Такі SIM-картки заздалегідь постачаються для використання у виробництві безпілотників.

Попри блокування роумінгу в Україні, поблизу кордонів дрони можуть підключатися до мереж операторів сусідніх країн, зокрема Білорусі, Польщі або Румунії.

За оцінками Флеша, подібні рішення можуть застосовуватися і в інших типах безпілотників, які Росія використовує або тестує за межами України.

