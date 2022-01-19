Країни Заходу діятимуть скоординовано, щоб Росія відчула наслідки своєї агресії проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Блінкен зазначив, що сьогодні Росія накопичила близько 100 тис. своїх військових сил поблизу українських кордонів і може швидко збільшити цю кількість. Крім того, РФ уже тривалий час намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

У зв’язку з цим Блінкен зазначив, що США зараз працюють з Україною та партнерами в Європі над пакетом антиросійських санкцій.

– Щодо санкцій – ми дуже інтенсивно працюємо як з урядом України, так і координуємо свої дії з нашими європейськими союзниками та партнерами. Дуже важливо, щоб ми разом розробили широкий пакет санкцій, включно із заходами, яких ми не вживали раніше, починаючи з 2014 року, – розповів держсекретар США.

Він уточнив, що санкції розробляються в координації з країнами Великої сімки (G7), Євросоюзом та НАТО.

– Ми говоримо Росії, що вона зіткнеться з масштабними наслідками, якщо вдасться до подальшої агресії проти України. Вони включатимуть фінансовий, економічний, експортно-контрольний компонент і так далі, – наголосив Блінкен.

Він запевнив, що якщо РФ вдасться до агресії, то Захід діятиме сильно та скоординовано.

– Я сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо до цього дійде, ми діятимемо сильно, скоординовано, щоб РФ відчула наслідки, – заявив Блінкен.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні запевнила, що Росії загрожують масштабні санкції в разі загострення агресії проти України.

А заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зазначала, що Вашингтон підготував 18 сценаріїв санкцій на випадок вторгнення військ РФ в Україну.