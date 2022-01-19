ЄС пригрозив Росії масштабними санкціями у разі загострення агресії проти України

У разі загострення агресії проти України Росії загрожують масштабні санкції. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона заявила, що ЄС підтримує діалог з РФ, але не приймає її спроб розділити Європу на сфери впливу.

– Головування Франції у Раді ЄС починається у важкі часи. Ми підтримуємо діалог із Росією, але не приймаємо спроб розділити Європу на сфери впливу. Ми підтверджуємо нашу солідарність з Україною. Якщо ситуація погіршиться, ми введемо масштабні санкції, узгоджені з партнерами, – запевнила вона.

#PFUE2022 starts in troubled times. We support dialogue with Russia but do not accept attempts to divide Europe into spheres of influence. We reaffirm our solidarity with Ukraine. If the situation deteriorates, we will come with massive sanctions, coordinated with partners. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2022

Ще наприкінці грудня 2021 року Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на випадок подальшої агресії Російської Федерації щодо України вже підготовлені масштабні санкції.

Зі свого боку високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель запевнив, що будь-яка військова агресія проти України матиме масштабні наслідки і величезну ціну для Росії.

Крім того, він переконаний, що безпека в Європі безпосередньо залежить від ситуації із безпекою в Україні.