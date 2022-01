ЄС пригрозив Росії масштабними санкціями у разі загострення агресії проти України

У разі загострення агресії проти України Росії загрожують масштабні санкції. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона заявила, що ЄС підтримує діалог з РФ, але не приймає її спроб розділити Європу на сфери впливу.

#PFUE2022 starts in troubled times.

We support dialogue with Russia but do not accept attempts to divide Europe into spheres of influence.

We reaffirm our solidarity with Ukraine.

If the situation deteriorates, we will come with massive sanctions, coordinated with partners.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2022