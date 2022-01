Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив про потужну хакерську атаку на свої сервери. Зловмисники могли отримати доступ до конфіденційних даних.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті МКЧХ.

Атака на комп’ютерні сервери була здійснена цього тижня. Хто за нею стоїть та мотиви зловмисників поки незрозумілі.

Хакери атакували підрядника МКЧХ в Швейцарії, який зберігає дані для комітету.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, зловмисники могли отримати доступ до баз особистих конфіденційних даних близько 515 тис. осіб.

Загалом у базі зберігалися дані від мінімум 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що знаходяться по всьому світу.

У Червоному Хресті наголосили, що поширення конфіденційної інформації про людей, які знаходяться в базі МКЧХ, у багатьох випадках створює підвищений ризик для їхньої безпеки.

Поки що немає жодних ознак того, що конфіденційна інформація Червоного Хреста була публічно оприлюднена.

Мардіні закликав хакерів не оприлюднювати та не поширювати дані, до яких вони могли отримати доступ, а також не продавати їх.

Наразі Червоний Хрест працює із партнерами, щоб з’ясувати масштаби атаки та вжити заходів для захисту даних у майбутньому.

We are taking this cyber-attack extremely seriously and are working with our humanitarian partners to take the appropriate measures to safeguard our data.https://t.co/Fzm6V1jOHd

— ICRC (@ICRC) January 19, 2022