Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив про потужну хакерську атаку на свої сервери. Зловмисники могли отримати доступ до конфіденційних даних.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті МКЧХ.

Атака на комп’ютерні сервери була здійснена цього тижня. Хто за нею стоїть та мотиви зловмисників поки незрозумілі.

Хакери атакували підрядника МКЧХ в Швейцарії, який зберігає дані для комітету.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, зловмисники могли отримати доступ до баз особистих конфіденційних даних близько 515 тис. осіб.

– Унаслідок атаки були скомпрометовані особисті дані та конфіденційна інформація більш ніж 515 тис. осіб, які перебувають у вразливому становищі, у тому числі тих, хто розлучений зі своїми сім’ями через конфлікт, міграцію та стихійні лиха, зниклих безвісти та членів їхніх сімей, а також осіб, які перебувають під вартою, – зазначається в повідомленні.

Загалом у базі зберігалися дані від мінімум 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що знаходяться по всьому світу.

У Червоному Хресті наголосили, що поширення конфіденційної інформації про людей, які знаходяться в базі МКЧХ, у багатьох випадках створює підвищений ризик для їхньої безпеки.

– Ми всі приголомшені та спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація стала об’єктом атаки і може бути скомпрометована. Ця кібератака ставить під ще більшу загрозу людей, які перебувають у вразливому становищі, – заявив гендиректор МКЧХ Роберт Мардіні.

Поки що немає жодних ознак того, що конфіденційна інформація Червоного Хреста була публічно оприлюднена.

Мардіні закликав хакерів не оприлюднювати та не поширювати дані, до яких вони могли отримати доступ, а також не продавати їх.

– Ваші дії потенційно можуть завдати ще більшої шкоди та болю тим, хто вже зазнав невимовних страждань. Реальні люди, реальні сім’ї, які стоять за інформацією, якою ви тепер володієте, є одними з найменш впливових у світі. Будь ласка, вчиніть правильно, – йдеться в зверненні гендиректора МКЧХ до хакерів.

Наразі Червоний Хрест працює із партнерами, щоб з’ясувати масштаби атаки та вжити заходів для захисту даних у майбутньому.

We are taking this cyber-attack extremely seriously and are working with our humanitarian partners to take the appropriate measures to safeguard our data.https://t.co/Fzm6V1jOHd — ICRC (@ICRC) January 19, 2022

Нещодавно масштабна хакерська атака була здійснена на урядові сайти в Україні та сервіс Дія. Загалом постраждали близько 70 сайтів державних установ. Водночас витоку персональних даних громадян не сталося.

У Міністерства цифрової трансформації заявили, що всі докази свідчать про причетність до атаки Росії. У кількох установах, що стали жертвами атаки, зафіксували використання програми-вайпера Whisper Gate.

Джерело: Міжнародний комітет Червоного Хреста